فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 02:23
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ألمانيا تسجل مليوني إصابة بفيروس كورونا

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ألمانيا تسجل مليوني إصابة بفيروس كورونا
Lebanon News
سجّلت ألمانيا أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد "كبير" للقيود للجم انتشار الفيروس.
   
وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتّحاد الأوروبي، 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958. 
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كذلك سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها ألفاً و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 44 ألفاً و994.
      
ووصلت البلاد إلى هذه العتبة، فيما دعت ميركل إلى فرض قيود أكبر على الحياة العامة للسيطرة على الوباء.
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