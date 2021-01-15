إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 3.5 مليون

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LBCI News Lebanon

تجاوزت حصيلة الإصابات بمرض كوفيد-19 في روسيا 3.5 مليون، إذ أكدت السلطات تسجيل 24715 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية منها 5534 في العاصمة موسكو.



وقال مسؤولون إن 555 شخصا توفوا بالمرض ليصل الإجمالي إلى 64495 منذ بدء الجائحة.