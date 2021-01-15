فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 06:06
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المحافظ خضر: 3235 حالة نشطة في بعلبك الهرمل

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Lebanon News
أعلن المحافظ بشير خضر أن عدد الإصابات التراكمية في بعلبك الهرمل بلغت منذ شباط 2020 حتى اللحظة 12962 إصابة، في حين أن حالات الشفاء ارتفعت مقارنة مع الأسابيع الماضية لتسجل 9536 حالة، أما الحالات النشطة فقد سجلت 3235 حالة نشطة، وعدد الوفيات بلغ 301 لغاية اليوم".

وشدد خضر على المواطنين التزام تطبيق قرار الإقفال العام، والتزام المنازل حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
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وكشف خضر في حديث للـLBCI أن "أبرز المشاكل التي نواجهها في بعلبك الهرمل هي العيش في النكران للفيروس".
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