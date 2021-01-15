الصحة العالمية في لبنان تحذّر الشباب والذين لا يعانون الأمراض من كورونا... "كثير وصلوا لحالة حرجة ومنهم ماتوا"

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الإعتقاد السائد بأن الفيروس ما بصيب الشباب أو الأشخاص يلي ما بيعانوا من أي مشاكل صحية وأمراض مزمنة، خطأ، في كثير حالات، عنا بلبنان، شباب وأشخاص ما عندهم أمراض مزمنة وصلوا لحالة حرجة وفي منهم ماتوا.#حلنا_نلتزم #كوفيد19 #كورونا_فيروس@UNICEFLebanon @RedCrossLebanon @mophleb pic.twitter.com/sxfQiiyLbQ — WHO Lebanon (@WHOLebanon) January 15, 2021

حذّرت منظمة الصحة العالمية في لبنان الشباب والأشخاص الذين لا يعانون مشاكل صحية من خطر فيروس كورونا، مشددة على أنه قد يسبب الموت.وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، نشرت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوياً حثّت من خلاله الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية مثل وضع الكمامة، التباعد الجسدي وغسل اليدين، لافتة الى أن فيروس كورونا قد يؤدي الى الموت حتى بين الشباب والأشخاص الذين لا يعانون الأمراض.وأرفقت منظمة الصحة العالمية في لبنان الفيديو بتعليق كتبت فيه: "الإعتقاد السائد بأن الفيروس ما بصيب الشباب أو الأشخاص يلي ما بيعانوا من أي مشاكل صحية وأمراض مزمنة، خطأ، في كثير حالات، عنا بلبنان، شباب وأشخاص ما عندهم أمراض مزمنة وصلوا لحالة حرجة وفي منهم ماتوا".