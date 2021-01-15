فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:38
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اول اسبوعين من كانون الثاني يسجلان ١٥% من أجمالي وفيات كورونا

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Lebanon News
مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في كانون الثاني الجاري، تصاعد أيضا عدد المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات صحية ناجمة عن هذا الفيروس.
 
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