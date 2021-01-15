فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:38
15/01/2021 14:38:00
اول اسبوعين من كانون الثاني يسجلان ١٥% من أجمالي وفيات كورونا
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LBCI News Lebanon
مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في كانون الثاني الجاري، تصاعد أيضا عدد المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات صحية ناجمة عن هذا الفيروس.
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