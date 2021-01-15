فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:48
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هذه هي الوضعيات السليمة التي يجب أن يتخذها من يعانون من ضيق تنفس بسبب اصابتهم بكورونا

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Lebanon News
للأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من ضيق تنفس او نقص بالاوكسيجين أو للذين صدرت نتيجة فحصهم سلبية ولكن لا يزالون يواجهون صعوبة بالتنفس، فعليهم ان ينتبهوا لوضيعتهم بالسرير لأنها تؤثر على النفس.
 
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