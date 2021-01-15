هذه هي الوضعيات السليمة التي يجب أن يتخذها من يعانون من ضيق تنفس بسبب اصابتهم بكورونا

للأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من ضيق تنفس او نقص بالاوكسيجين أو للذين صدرت نتيجة فحصهم سلبية ولكن لا يزالون يواجهون صعوبة بالتنفس، فعليهم ان ينتبهوا لوضيعتهم بالسرير لأنها تؤثر على النفس.