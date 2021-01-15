فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:48
15/01/2021 14:48:00
هذه هي الوضعيات السليمة التي يجب أن يتخذها من يعانون من ضيق تنفس بسبب اصابتهم بكورونا
المرضى يضطرون الى أخذ اوكسجين في البيت
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LBCI News Lebanon
للأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من ضيق تنفس او نقص بالاوكسيجين أو للذين صدرت نتيجة فحصهم سلبية ولكن لا يزالون يواجهون صعوبة بالتنفس، فعليهم ان ينتبهوا لوضيعتهم بالسرير لأنها تؤثر على النفس.
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