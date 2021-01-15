قصص مصابي كورونا بتوجّع: بطرس بدو يشتري لحظة نفس بمليون دولار.. وعثمان اشتاق لعيلتو!

معركة المستشفيات لتأمين افضل خدمة طبية لانقاذ مرضى الكورونا مستمرة

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LBCI News Lebanon

تصاريح المصابين بفيروس كورونا في هذا التقرير صُوّرت بعد موافقتهم الكاملة. فأغلبية الذين وجدوا أسرة بالمستشفيات، يحاولون شراء لحظة نفس كما فعل العمّ بطرس.