فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:58
Back

"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني

"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, كورونا,اقفال,"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بعد "الخبصة" اللي حصلت في أول يوم من الاقفال الشامل خصوصًا بموضوع التصاريح والأذونات الالكترونية، وبعد معالجة بعض الثغرات بالسيستم، يبدو ان "الخبصة" لم يتم حلّها بعد لليوم الثاني على التوالي.. 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً