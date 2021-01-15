"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني

بعد "الخبصة" اللي حصلت في أول يوم من الاقفال الشامل خصوصًا بموضوع التصاريح والأذونات الالكترونية، وبعد معالجة بعض الثغرات بالسيستم، يبدو ان "الخبصة" لم يتم حلّها بعد لليوم الثاني على التوالي..