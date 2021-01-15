فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:58
15/01/2021 14:58:00
"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني
"خبصة" الاقفال تتجلى في يومه الثاني
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LBCI News Lebanon
بعد "الخبصة" اللي حصلت في أول يوم من الاقفال الشامل خصوصًا بموضوع التصاريح والأذونات الالكترونية، وبعد معالجة بعض الثغرات بالسيستم، يبدو ان "الخبصة" لم يتم حلّها بعد لليوم الثاني على التوالي..
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