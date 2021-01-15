فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:55
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اناس بحاجة لتنفس اصطناعي للبقاء على قيد الحياة والاجهزة متروكة في انتظار الفرج

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Lebanon News
هذه اجهزة تنفس اصطناعي متروكة في المدينة الرياضية، وللمفارقة في بلد اعلن الاقفال التام لان قطاعه الصحي ينهار.
 
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