فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:55
15/01/2021 14:55:00
اناس بحاجة لتنفس اصطناعي للبقاء على قيد الحياة والاجهزة متروكة في انتظار الفرج
اناس بحاجة لتنفس اصطناعي للبقاء على قيد الحياة
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LBCI News Lebanon
هذه اجهزة تنفس اصطناعي متروكة في المدينة الرياضية، وللمفارقة في بلد اعلن الاقفال التام لان قطاعه الصحي ينهار.
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