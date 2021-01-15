آخر مستجدات كورونا حول العالم

الإعلان

تسبب فيروس كورونا بوفاة 1,994,833 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.وأصيب أكثر من 93,062,400 شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 56,977,000 مصاب على الأقل.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.وسجلت الخميس 15404 وفيات إضافية و752,723 إصابة جديدة في العالم.والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3882 وفاة تليها المملكة المتحدة (1248) والبرازيل (1131).والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء إذ سجلت 388,705 وفيات من أصل 23,314,238 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 207,095 وفاة و8,324,294 إصابة والهند مع 151,918 وفاة (10,527,683 إصابة) والمكسيك مع 137,916 وفيات (1,588,369 إصابة) والمملكة المتحدة مع 86015 وفاة (3,260,258 إصابة).وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 175 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (149) والبوسنة (134) وإيطاليا (134) وتشيكيا (131).وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة 646,489 وفاة (30,014,839 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 542,333 وفاة (16,994,374 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 406,214 وفاة (24,001,284 إصابة).وسجلت في آسيا 228,967 وفاة (14,510,781 إصابة) والشرق الأوسط 93132 وفاة (4,330,451 إصابة) وإفريقيا 76753 وفاة (3,179,230 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31443 إصابة).أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.