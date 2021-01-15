ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا؟

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 427 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 861 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39
- حالات وفاة: 1".