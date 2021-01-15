ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا؟

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في التقرير:"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 427 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 861 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39- حالات وفاة: 1".