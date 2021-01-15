ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم للـLBCI عن ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات بكورونا؟

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تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في كانون الثاني الحالي، وهذه الأرقام هي أرقام صادمة وتقف وراءها العديد من الأسباب، ويجدر بهذه الأرقام أن تكون جرس إنذار لكل مواطن لبناني كي يدرك الخطر الحقيقي لكورونا وأن كل واحد منا مهدد بفقدان حياته أو حياة من يحب وبالتالي تبقى الوقاية خير من قنطار علاج.ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم الدكتور جورج جوفيليكيان عن الارتفاع بأعداد الاصابات والوفيات للـLBCI؟وللأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من ضيق تنفس او نقص بالاوكسيجين، يشرح الدكتور جوفيليكيانفي الفيديو أدناه عن وضيعتهم بالسرير حيث تؤثر على جهاز تنفسهم.