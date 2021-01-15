فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:47
Back

ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم للـLBCI عن ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات بكورونا؟

ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم عن ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات بكورونا للـLBCI؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI, كورونا,مستشفى الروم,ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم عن ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات بكورونا للـLBCI؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في كانون الثاني الحالي، وهذه الأرقام هي أرقام صادمة وتقف وراءها العديد من الأسباب، ويجدر بهذه الأرقام أن تكون جرس إنذار لكل مواطن لبناني كي يدرك الخطر الحقيقي لكورونا وأن كل واحد منا مهدد بفقدان حياته أو حياة من يحب وبالتالي تبقى الوقاية خير من قنطار علاج.
الإعلان

ماذا يقول رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم الدكتور جورج جوفيليكيان عن الارتفاع بأعداد الاصابات والوفيات للـLBCI؟

وللأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من ضيق تنفس او نقص بالاوكسيجين، يشرح الدكتور جوفيليكيانفي الفيديو أدناه عن وضيعتهم بالسرير حيث تؤثر على جهاز تنفسهم.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً