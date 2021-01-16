البزري للـLBCI: اللقاح سيصل تدريجيًا... وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي

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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. عبد الرحمن البزري أنّ العد العكسي الحقيقي لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط بدأ، مشيراً إلى أنّه قد يصل في الربع الاول من الشهر.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي".واعتبر البزري أنّ من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملين في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب.وكشف أنّه لدينا 20 برادا بالحد الادنى ولا مشكلة بالقدرة التخزينية للقاحات فايزر، مشيرا إلى وجود آلية لاستخدام اللقاحات بحلول 5 أيام من وصوله.