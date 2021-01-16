فيروس كورونا
16 كانون الثاني 2021 - 07:23
Back

أبو شرف يحذر من الإشاعات... لا علاج لكورونا إلا الوقاية واللقاح (فيديو)

أبو شرف: لضرورة التقيّد بالامور العليمة وعدم الانصياع وراء الاشاعات حفاظا على صحة المواطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,ابو شرف,أبو شرف: لضرورة التقيّد بالامور العليمة وعدم الانصياع وراء الاشاعات حفاظا على صحة المواطن
episodes
أبو شرف يحذر من الإشاعات... لا علاج لكورونا إلا الوقاية واللقاح (فيديو)
Lebanon News
بعد انتشار أخبار عن وجود علاج لوباء كورونا وتهافت الناس لشرائه من الصيدليات، أكّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنّه حتى اليوم لا علاج يفيد كورونا إلا الوقاية والالتزام بالاجراءات واللقاح.

وبعد انتشار خبر مفاده أن أحد الأطباء يبيع أدوية بأسعار مرتفعة جدًا، تمنى أبو شرف على الإعلام تبليغه بالخطوات الخاطئة والمضللة التي يقوم بها الطبيب وهي بالتالي تتطلب مجلسًا تأديبيًا بنقابة الأطباء للتحقق من الأمر.
الإعلان

كما طلب أبو شرف من الصيادلة، عدم إعطاء المواطنين أدوية تحتاج وصفة طبية من دون إبراز وصفة وذلك من أجل وضع حد لتخزين الأدوية في المنازل ومنعها من الوصول إلى المرضى المحتاجين.

وشدّد على ضرورة التقيّد بالامور العليمة وعدم الانصياع وراء الاشاعات حفاظا على صحة المواطن، مؤكدا أن المرضى يعالجون بطرق علمية بحت وليس بناء على أخبار واشاعات.
 
 

الإعلان
إقرأ أيضاً