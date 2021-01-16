آخر مستجدات كورونا حول العالم

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تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,009,991 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11,00 ت غ.وأصيب أكثر من 93,803,240 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 57,889,800 مصاب على الأقل.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.وسجلت الجمعة 15402 وفاة إضافية و747,572 إصابة جديدة في العالم.والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3465 وفاة تليها المملكة المتحدة (1280) والبرازيل (1151).والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء إذ سجلت 392,139 وفاة من أصل 23,532,037 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 208,246 وفاة و8,393,492 إصابة والهند مع 152,093 وفاة (10,542,841 إصابة) والمكسيك مع 139,022 وفاة (1,609,735 إصابة) والمملكة المتحدة مع 87295 وفاة (3,316,019 إصابة).وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 176 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (150) وإيطاليا (135) والبوسنة (135)وتشيكيا (133).وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ السبت 653,087 وفاة (30,273,685 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 545,472 وفاة (17,143,005 إصابات) والولايات المتحدة وكندا 409,842 وفاة (24,226,062 إصابة).وسجلت في آسيا 229,620 وفاة (14,560,197 إصابة) والشرق الأوسط 93399 وفاة (4,358,663 إصابة) وإفريقيا 77626 وفاة (3,210,158 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31472 إصابة).أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.