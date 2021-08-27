فيروس كورونا
27 آب 2021 - 16:45
27/08/2021 16:45:46
أوساط الاستخبارات الأميركية لا تزال منقسمة بشأن منشأ كوفيد-19
أوساط الاستخبارات الأميركية لا تزال منقسمة بشأن منشأ كوفيد-19
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LBCI News Lebanon
أعلن مسؤولون في ملخص رفعت عنه السرية اليوم الجمعة إن أوساط الاستخبارات الأميركية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.
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