أوساط الاستخبارات الأميركية لا تزال منقسمة بشأن منشأ كوفيد-19

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LBCI News Lebanon

أعلن مسؤولون في ملخص رفعت عنه السرية اليوم الجمعة إن أوساط الاستخبارات الأميركية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.