دراسة... السلالة دلتا تضاعف احتمالات علاج المصابين بالمستشفيات

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أظهرت دراسة أن المصابين بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا يكونون على الأرجح أكثر عرضة للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي اكتُشفت لأول مرة في إنكلترا العام الماضي.وقارنت الدراسة، التي استندت إلى أكثر من 43 ألف إصابة بكوفيد-19 لأشخاص لم يحصلوا في الغالب على لقاح للوقاية من المرض في إنكلترا، بين مخاطر العلاج بالمستشفى للمصابين بالسلالة دلتا التي أُكتشفت لأول مرة بالهند واحتمالات ذلك لدى المصابين بالسلالة ألفا.وقالت آن بريسانيس وهي واحدة من قادة الدراسة وخبيرة الإحصاءات بجامعة كمبردج "يسلط تحليلنا الضوء على أنه في حالة عدم وجود لقاح، سيفرض أي تفش للسلالة دلتا عبئا أكبر على الرعاية الصحية مقارنة بوباء ألفا".واستندت الدراسة إلى حالات إصابة بين آذار وأيار خلال المراحل الأولى من حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في بريطانيا، لذلك لم تتمكن من تقييم المخاطر الإضافية للعلاج بالمستشفيات بالنسبة لغير المطعمين أو من لم يحصلوا على جرعات التطعيم بالكامل.وتعتبر هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة لانست للأمراض المعدية يوم الجمعة، الأكبر حتى الآن في تحليل حالات كوفيد-19 التي أكدها التسلسل الجيني للفيروس.