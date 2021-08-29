فيروس كورونا
29 آب 2021 - 01:48
29/08/2021 01:48:33
الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 وفاة
الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 وفاة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها سجلت 45083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 وفاة.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.7 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 437830.
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