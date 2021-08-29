فيروس كورونا
29 آب 2021 - 01:48
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الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 وفاة

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الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها سجلت 45083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 وفاة.
 
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.7 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 437830.
 
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