الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 وفاة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها سجلت 45083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 وفاة.



وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.7 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 437830.

