فيروس كورونا
28 تشرين الأول 2021 - 00:32
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الصين تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

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الصين تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا
Lebanon News
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 59 في اليوم السابق.
  
وذكرت اللجنة أن 23 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.
  
وتم رصد معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين حيث سُجلت حالات في إقليم قانسو ومنطقتي نينغشيا ومنغوليا الداخلية والعاصمة بكين وإقليم هيلونغجيانغ.
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وسجلت الصين 31 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
  
ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.
  
وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء ما إجماليه 96938 إصابة مؤكدة بالفيروس.
 
 
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