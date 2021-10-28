الصين تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 59 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة أن 23 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.وتم رصد معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين حيث سُجلت حالات في إقليم قانسو ومنطقتي نينغشيا ومنغوليا الداخلية والعاصمة بكين وإقليم هيلونغجيانغ.وسجلت الصين 31 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء ما إجماليه 96938 إصابة مؤكدة بالفيروس.