القطاع الطبي عاد ليواجه من جديد "شبح كورونا"

14 كانون الأول 2021 - 14:26 14/12/2021 14:26:00

القطاع الطبي عاد ليواجه من جديد "شبح كورونا"

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LBCI News Lebanon

عاد القطاع الطبي في لبنان ليواجه "شبح كورونا" من جديد. فـ٧٠٪ من الأسرّة لمعالجة مرضى كورونا ممتلئة بالمستشفيات.