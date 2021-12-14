فيروس كورونا
14 كانون الأول 2021 - 14:26
14/12/2021 14:26:00
القطاع الطبي عاد ليواجه من جديد "شبح كورونا"
القطاع الطبي عاد ليواجه من جديد "شبح كورونا"
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LBCI News Lebanon
عاد القطاع الطبي في لبنان ليواجه "شبح كورونا" من جديد. فـ٧٠٪ من الأسرّة لمعالجة مرضى كورونا ممتلئة بالمستشفيات.
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