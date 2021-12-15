فيروس كورونا
15 كانون الأول 2021 - 01:42
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الصحة العالمية: إنخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا

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الصحة العالمية: إنخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا
Lebanon News
ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أن لقاحات كوفيد-19 أصبحت أقل فعالية بدرجة طفيفة على ما يبدو في منع الإصابات الحادة والوفاة لكنها توفر "حماية كبيرة".
 
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "السلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي رصدتها حتى الآن 77 دولة وإن من الممكن أن تكون موجودة في معظم أنحاء العالم لكن يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها معتدلة".
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ولفت في إيجاز على الإنترنت إلى أن "أوميكرون ينتشر الآن بمعدل لم نشهده في أي سلالة أخرى سابقة... حتى إن كان أوميكرون يسبب أعراضا مرضية أقل حدة فإن هذا العدد من الإصابات به يمكن أن يقوض مرة أخرى النظم الصحية غير الجاهزة".
 
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