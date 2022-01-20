741 حالة إيجابية في رحلات وصلت إلى بيروت

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اعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بين 10 كانون الثاني و13 منه، كاشفةً أن النتائج أظهرت وجود 741 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 10/01/2021 كالاتي: (195 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 757 (12 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (4 حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالتان إيجابيتان)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (4 حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة أثينا شركة A3 الرقم 946 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 567 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 407 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 435 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 131 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 824 (6 حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 405 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (5 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أربيل : شركة UBD الرقم 705 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية الرقم 133 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (7 حالات إيجابية)رحلة زيورتش : شركة GM الرقم 850 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة SK الرقم 2827 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (6 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 431 (4 حالات إيجابية)الرحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 830 (9 حالات إيجابية)رحلة برلين : شركة SR الرقم 110 (4 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 426 (6 حالات إيجابية)رحلة جينيف : شركة MEA الرقم 214 (4 حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 416 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO الرقم 3330 (3 حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة EW الرقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : شركة MEA الرقم 323 (حالتان إيجابيتان)رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)رحلة مدريد : شركة MEA الرقم 242 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE الرقم 566 (7 حالات إيجابية)رحلة أربيل : شركة MEA الرقم 325 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 403 (3 حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (5 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (16 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (22 حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (5 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 863 (4 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (7 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (10 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (7 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (4 حالات إيجابية)رحلة دمشق : شركة RB الرقم 181 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 11/01/2021 كالاتي: (194 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 757 (20 حالة إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (5 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (5 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (3 حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 407 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 709 (7 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 824 (4 حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 572 (13 حالة إيجابية)رحلة أثينا : شركة MEA الرقم 252 (حالتان إيجابيتان)رحلة ستوكهولم : شركة SK الرقم 2967 (حالتان إيجابيتان)رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 405 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (10 حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 131 (3 حالات إيجابية)رحلة البصرة : الشركة العراقية الرقم 135 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (3 حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (3 حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 301 (8 حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (6 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 830 (5 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (7 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (3 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 426 (8 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة أمستردام : شركة HV الرقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (5 حالات إيجابية)رحلة أربيل : شركة MEA الرقم 325 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (6 حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1306 (حالتان إيجابيتان)رحلة يرفان : شركة MEA الرقم 276 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 403 (4 حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة DE الرقم 826 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (4 حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE الرقم 556 (6 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (6 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 863 (7 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (4 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (5 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (4 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (5 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 ( حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 149 (3 حالات إيجابية)رحلة دمشق : شركة 6Q الرقم 201 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدمام : شركة MEA الرقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 12/01/2021 كالاتي: (143 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 757 (7 حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (4 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة حلب : شركة 6Q الرقم 216 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO الرقم 167 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 407 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 131 (7 حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 533 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 401 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (11 حالة إيجابية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية الرقم 501 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (7 حالات إيجابية)رحلة أضنا : الشركة التركية الرقم 7780 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 824 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (4 حالات إيجابية)رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 576 (4 حالات إيجابية)رحلة بروكسل : شركة MEA الرقم 216 (حالتان إيجابيتان)رحلة لارنكا : شركة CY الرقم 120 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA الرقم 323 (5 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 830 (6 حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 403 (4 حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (8 حالات إيجابية)رحلة برلين : شركة SR الرقم 134 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 426 (3 حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (5 حالات إيجابية)رحلة جينيف : شركة MEA الرقم 214 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (6 حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 436 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 403 (4 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (6 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (6 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 863 (7 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (7 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (8 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (7 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 13/01/2021 كالاتي: (209 حالة إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (3 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (7 حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (3 حالات إيجابية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (3 حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة MEA الرقم 248 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 407 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 757 (4 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (3 حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE الرقم 566 (5 حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 131 (6 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 709 (10 حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة SV الرقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة MEA الرقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (4 حالات إيجابية)رحلة أثينا : شركة MEA الرقم 252 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 401 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية الرقم 133 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 435 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (4 حالات إيجابية)رحلة البصرة : شركة MEA الرقم 333 (4 حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (4 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 426 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 830 (4 حالات إيجابية)رحلة زيورتش : شركة LX الرقم 222 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 824 (6 حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (حالتان إيجابيتان)رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (5 حالات إيجابية)رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (7 حالات إيجابية)رحلة بغداد : شركة MEA الرقم 323 (8 حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1306 (6 حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (حالتان إيجابيتان)رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ الرقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA الرقم 325 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : شركة MEA الرقم 327 (8 حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة MEA الرقم 313 (حالتان إيجابيتان)رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 387 (4 حالات إيجابية)رحلة طهران : شركة W5 الرقم 1152 (5 حالات إيجابية)رحلة أربيل : شركة UBD الرقم 705 (4 حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (5 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (4 حالات إيجابية)رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (حالة إيجابية واحدة)رحلة كييف : شركة BAY الرقم 201 (حالتان إيجابيتان)رحلة أمستردام : شركة HV الرقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE الرقم 556 (4 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (9 حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 301 (12 حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (7 حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS الرقم 863 (5 حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (9 حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (3 حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (3 حالات إيجابية)رحلة الدمام : شركة MEA الرقم 2443 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق : شركة RB الرقم 181 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض : شركة XY الرقم 302 (حالة إيجابية واحدة)