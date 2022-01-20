فيروس كورونا
20 كانون الثاني 2022 - 04:54
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وزير الصحة: على بريطانيا تعلم التعايش مع كوفيد-19 لأنه قد يبقى للأبد

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وزير الصحة: على بريطانيا تعلم التعايش مع كوفيد-19 لأنه قد يبقى للأبد
Lebanon News
رأى وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الخميس أنه يتعين على بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع مرض كوفيد-19 إذ أنه قد يبقى للأبد، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود إحتواء الفيروس. 
 
وقال جاويد لشبكة سكاي نيوز: "يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه. من المحزن أن الناس تموت من الإنفلونزا كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفًا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل".
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وأضاف: "كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه... أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم".
 
 
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