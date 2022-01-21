وزير الصحة الألماني يتوقع أن تصل إصابات كورونا لثلاثة أمثالها في منتصف شباط

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سجلت ألمانيا 140160 إصابة بفيروس كورونا الجمعة فيما حذر وزير الصحة من أن البلاد قد تشهد 400 ألف حالة على الأقل يوميًا بحلول منتصف شباط.وقالت مصادر لرويترز في ساعة متأخرة أمس الخميس إن وزير الصحة كارل لوترباخ ذكر خلال محادثات مع قادة حكومات الولايات أن الإصابات ستصل إلى هذا الرقم في ظل سيناريو متفائل توفر فيه الجرعات المعززة من لقاحات كورونا حماية جيدة جدًا.وأشار إلى أن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 600 ألف حالة جديدة يوميًا إذا وفرت الجرعات المعززة حماية أقل.كما توقع زيادة عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في المستشفيات بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.