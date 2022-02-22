فيروس كورونا
22 شباط 2022 - 01:54
22/02/2022 01:54:51
ألمانيا تسجل 125902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ألمانيا تسجل 125902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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LBCI News Lebanon
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء إرتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونًا و762895 بعد تسجيل 125902 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121603 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.
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