غضب بين سكان شنغهاي بعد إعادة فرض العزل المنزلي: "اخدموا الشعب"

عبّر سكان من مدينة شنغهاي عن غضبهم بعد إعادة فرض العزل المنزلي رغم رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

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LBCI News Lebanon

عبّر سكان من مدينة شنغهاي الصينية عن غضبهم الإثنين، وذلك بعد إعادة فرض العزل المنزلي رغم رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وبعد تخفيف القيود المطروحة في الأسابيع الأخيرة، سمحت السلطات منذ الأربعاء لسكان المناطق، الّتي تُعتبر "منخفضة الخطورة"، بالتنقل بحرية في المدينة.

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ورغم عودة الكثيرين إلى حياتهم الطبيعية، إلا أن لا يزال الآلاف يخضعون للقيود بينما يضطر البعض إلى عزل أنفسهم مرة أخرى بعد تسجيل إصابات جديدة.

هذه هي حال سكان مجمع سكني في منطقة شيهوي وسط شنغهاي، إذ احتج العشرات منهم الاثنين أمام مسؤولين يرتدون ألبسة واقية، وذلك بعد منعهم من مغادرة مكان إقامتهم.

وهتف المتظاهرون من خلف السياج "اخدموا الشعب". وقال أحد السكان، ويدعى لي، لفرانس برس: "إن الاحتجاجات بدأت بعد عزل مفاجئ للحي السبت".

وفي بعض الأحيان، يتم نقل جميع سكان مبنى أو حتى مجمع سكني إلى مركز للحجر الصحي لعزلهم بموجب الاستراتيجية الصحية الوطنية "صفر كوفيد".