فيروس كورونا
07 حزيران 2022 - 12:01
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وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1100007، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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