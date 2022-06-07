فيروس كورونا
07 حزيران 2022 - 12:01
07/06/2022 12:01:06
وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1100007، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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