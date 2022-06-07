وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1100007، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.