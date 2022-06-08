موديرنا تعلن نتائج واعدة للقاح معدل ضد أوميكرون

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أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية اليوم، نتائج أولية واعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف خصوصا المتحوّرة أوميكرون.وأوضحت موديرنا في بيان، أن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروغراما تسببت في "استجابة أكبر للأجسام المضادة... ضد المتحوّرة أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي".وهذه النسخة الجديدة التي أطلق عليها mRNA-1273.214، هي لقاح يسمى "ثنائي التكافؤ"، أي أنه يستهدف السلالة الأولية للفيروس، مثل اللقاح الذي أعطي حتى الآن في أنحاء العالم، والمتحوّرة أوميكرون.ومع هذه الجرعة المعززة، تمت زيادة الأجسام المضادة ضد أوميكرون ثماني مرات مقارنة بما كانت عليه في اللقاح الأساسي، وفق الشركة.وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نتوقع حماية مطولة ضد المتحوّرات المثيرة للقلق مع mRNA-1273.214، ما يجعلها مرشحنا الرئيسي للجرعة المعززة في خريف 2022".وأضاف: "سنرسل بياناتنا الأولية وتحليلاتنا إلى الهيئات الناظمة، فيما نأمل بأن تتوافر جرعتنا المعززة الثنائية التكافؤ في أواخر الصيف".وأشارت الشركة إلى أن الآثار الجانبية لهذه الجرعة مماثلة لتلك الناجمة عن اللقاح الأصلي، واستطاع تحملها 437 مشاركا في هذه التجارب، فيما تخطط المجموعة لدراسة الاستجابة المناعية مجددا بعد 91 يوما من الحقن.وتستند كل اللقاحات المتداولة حاليا إلى السلالة الأولية للفيروس، وقد أثبتت تدريجا أنها أقل فعالية ضد المتحوّرات التي ظهرت لاحقا.