السعودية تخفف مزيدًا من قيود كوفيد-19 مع بدء وصول الحجاج

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ألغت السعودية الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، مع بدء وصول طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة قبل ثلاثة أسابيع من بدء الشعائر المقدسة.وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، لكن حجاج الخارج يشكلون الغالبية العظمى إذ يبلغ عددهم 850 ألفًا.وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر رفع الإجراءات الإحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".وأوضح أن ذلك يتضمن عدم إشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي الشـريف في المدينة اللذين سيزورهما الحجاج بأعداد غفيرة الشهر المقبل.كما قررت عدم إشتراط التحصين والتحقق مـن الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العام، إلا إذا رغبت المنشآت ووسائل المواصلات في ذلك.