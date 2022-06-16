اسبانيا تعتزم إعطاء جرعة رابعة من اللقاح ضد كوفيد-19 لجميع سكانها في الخريف

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أعلنت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس اليوم، أن جميع سكان اسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على الارجح اعتبارا من الخريف المقبل.وقالت الوزيرة لشبكة التلفزيون "لا سيكستا": "سيكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب"، موضحة انه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.وأعلنت أن الموعد الممكن قد يكون الخريف، مشيرة الى أن اسبانيا تتوقع في تلك الفترة وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات فيروس كورونا.واسبانيا، على غرار العديد من الدول، عمدت الى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح فقط للاشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاما أو الذين يعانون نقصا في المناعة.واعتمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للاشخاص فوق سن 50 عاما.ومع تلقيح 93% من سكانها فوق سن 12 عاما بالكامل و53% من عدد سكانها البالغ 47 مليونا تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد اسبانيا احد رواد التطعيم ضد كوفيد-19 في العالم.وسجلت البلاد التي لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12,5 مليون إصابة و107,239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في آذار 2020.واعتمدت مدريد في نهاية آذار استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.