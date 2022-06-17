هل تعطي إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر لترخيص لقاحي "مودرنا" و"فايزر" للأطفال؟

صوتت لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لصالح ترخيص لقاحي "مودرنا" و"فايزر" المضادين لكوفيد-19، للأطفال الّذين تقلّ أعمارهم عن 6 أشهر.

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LBCI News Lebanon

صوتت لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لصالح ترخيص لقاحي "مودرنا" و"فايزر" المضادين لكوفيد-19، للأطفال الّذين تقلّ أعمارهم عن 6 أشهر.

وأعربت لجنة مؤلفة من خبراء عن ثقتها في ما يخصّ تلقي الأطفال جرعتين من موديرنا أو ثلاثة جرعات من فايزر، باعتبارها آمنة وفعالة.

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واعتمد تقييم اللجنة على البيانات المتاحة من الشركتين، حيث تمت تجربة اللقاحات على أكثر من 8 آلاف طفل، بالإضافة إلى تحليلات البيانات المستقلة من علماء إدارة الغذاء والدواء.

وبالتالي، فإن تحقيق هذه الخطوة يعتمد على انتظار ترخيص اللقاح من إدارة الغذاء والدواء والتوصية النهائية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، والتي من المتوقع أن تعقد في نهاية هذا الأسبوع.

وفي التفاصيل، فقد قدّرت شركة فايزر، خلال تجاربها المستمرة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات، أن لقاحها المكون من ثلاث جرعات كان فعالًا بنسبة 80 في المئة.

أما بالنسبة لشركة موديرنا، فقد تم تقدير فعالية لقاحها بنسبة 40 إلى 50 في المئة تقريباً على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 6 سنوات. وتبيّن أن النتائج عرضة للتغيير لأن اللقاح لا يتضمن جرعة ثالثة، الأمر الّذي تختبره الشركة لدى الفئة العمرية المذكورة الآن.

ويُذكر أن لقاح كوفيد-19 للأطفال ليس من نفس الصيغة التي يحصل عليها البالغون، بل إنها جرعة أقل بنسبة 25 في المئة من الجرعة التقليدية. ويتم إعطاء اللقاح في حقنتين، تفصل بينهما أربعة أسابيع.