فيروس كورونا
25 حزيران 2022 - 13:51
25/06/2022 13:51:00
كورونا عائدة والمطلوب: القليل من الإنتباه واللقاح
بعد إستراحة طويلة.. تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
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LBCI News Lebanon
منذ بداية شهر حزيران، بدأ يلتمس المواطنون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إستراحة طويلة.
حتى أن الأرقام جاءت لتؤكد هذا الواقع.
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