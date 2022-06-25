فيروس كورونا
25 حزيران 2022 - 13:51
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كورونا عائدة والمطلوب: القليل من الإنتباه واللقاح

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Lebanon News
منذ بداية شهر حزيران، بدأ يلتمس المواطنون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إستراحة طويلة.

حتى أن الأرقام جاءت لتؤكد هذا الواقع.
 
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