فيروس كورونا
27 حزيران 2022 - 05:59
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أبيض: فحوصات كورونا الإيجابية مرتفعة لهذه الاسباب

أبيض: لن نتوجه لإقفال البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاح, فراس ابيض ,كورونا ,أبيض: لن نتوجه لإقفال البلد
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Lebanon News
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أن نسبة فحوصات كورونا الإيجابية مرتفعة وتخطت الـ11% بعدما كانت 5%.

وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، أن هذه الفحوص الايجابية تعود للمتحور الجديد لكورونا شديد العدوى المنتشر في كل العالم إضافةً الى ضعف المناعة المجتمعية في لبنان، لافتا إلى أن نسبة الملقحين لم تتعد الـ45%.
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وأكد أبيض أن الوضع في المستشفيات ما زال تحت السيطرة، كاشفا أنه لن يتوجه لإقفال البلد، بل للتشدد بالإجراءات التي سيُعلن عنها بعد اجتماع لجنة كورونا هذا الأسبوع، إضافةً الى التشجيع على أخذ اللقاح.
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