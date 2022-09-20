فاوتشي: ندرس أعراض "كوفيد طويل الأمد" ومسبباته

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تحدث أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن عن وجود "كوفيد طويل الأمد" الذي تستمر أعراضه لأشهر عدة".وقال فاوتشي في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة": "نقوم بأبحاث كثيرة اليوم لنتعرف بطريقة أفضل على أعراض "كوفيد طويل الأمد" ومسبباته، وماذا يمكن أن نفعل، لأن الأمر ليس واضحاً، ولا نفهم لماذا تستمر الأعراض، وخصوصا الحادة منها بعد انتهاء المرض" لدى بعض الاشخاص.وشرح فاوتشي كلام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعرب عن اعتقاده بأن جائحة كورونا انتهت في الولايات المتحدة، قائلا: "ما يعنيه الرئيس هو أنه في هذه الفترة تغير الوضع عما كان عليه منذ بضعه أشهر، حيث كانت لدينا 800 ألف إلى 900 ألف إصابة يومياً، ونحو ثلاثة آلاف وفاة". وأضاف فاوتشي أن "الأمر تغير الآن، حيث أن مستوى الحالات والوفيات أقل بكثير مما كان عليه قبل أشهر. ومثلما قال الرئيس لا تزال أمامنا تحديات والكثير من العمل لنسيطر بشكل مرض على هذا المرض، ولم نصل إلى هذا المستوى بعد".وأعاد فاوتشي تأكيد أهمية ما تقدمه الإحصاءات بشأن أهمية اللقاح في حماية البشر من خطر فيروس كورونا. وقال: "إذا نظرتم إلى نسبة الوفيات بين المجموعات التي لم تحصل على اللقاح مقارنة بمن حصلوا عليه، تجدون أن عدد الوفيات أكبر في مجموعة غير الملقحين، لذا نريد أن نتأكد من أن الرأي العام يدرك أهمية هذه الإحصاءات، وإذا أرادوا أن يحموا أنفسهم، يجب أن يحصلوا على اللقاحات".