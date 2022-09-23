هونغ كونغ تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج مع الإبقاء على قواعد الوباء المشددة

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أعلنت هونغ كونغ أنها ستوقف الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق، لتلغي بذلك بعض قيود السفر إثر كورونا.وتبعث الخطوة المنتظرة منذ مدة طويلة على بعض الارتياح في أوساط السكان والأعمال التجارية التي تنتظر المدينة للانضمام إلى باقي دول العالم لاستئناف السفر من دون عراقيل والتعايش مع كوفيد، رغم بقاء العديد من قيود مكافحة الوباء.وعلى مدى العامين ونصف العام الماضيين، اتبعت هونغ كونغ قواعد "صفر إصابات كوفيد" المشددة على غرار ما قامت به الصين خلال فترة انتشار الوباء، ما عمّق هجرة الأدمغة التي تعاني منها المدينة بينما أعادت مراكز تجارية دولية أخرى فتح اقتصاداتها.وأفاد رئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ جون لي بأن الحجر الصحي الحالي في الفنادق لمدة ثلاثة أيام سيُلغى بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج.واعتبارا من 26 أيلول، سيخضع المسافرون لاختبارات "بي سي آر" لدى وصولهم ولن يكون بإمكانهم التوجّه إلى المطاعم والحانات أول ثلاثة أيام، وذلك بناء على نظام أطلقت عليه السلطات 0+3.وفي الوقت نفسه، سيتم الإبقاء على قواعد الوباء المشددة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وإلزامية وضع الكمامات والرموز الصحية الرقمية للدخول إلى الأماكن العامة.وسيحتاج القادمون من الخارج إلى فحوص "بي سي آر" في اليومين الثاني والرابع والسادس في المدينة.وسيتم مع ذلك عزل السياح الذين تثبت إصابتهم بكوفيد في غرف فنادق أو على نفقتهم الخاصة.وبإمكان معظم السكان عزل أنفسهم في منازلهم، لكن سيتم أرسال الأشخاص الذين لا يمكنهم القيام بذلك إلى منشآت حكومية.كما ستبقى التجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة محظورة.وستلغي الحكومة سياسة الحصص بالنسبة للواصلين من البر الصيني الرئيسي، لكن ما زال سيتعيّن على الأشخاص الذين يؤدون الرحلة في الاتجاه الآخر الخضوع لحجر صحي بموجب قواعد "صفر إصابات كوفيد" المفروضة من بكين.