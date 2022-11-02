فيروس كورونا
02 تشرين الثاني 2022 - 01:31
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وزارة الصحة: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1218810، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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