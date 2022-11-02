وزارة الصحة: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1218810، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.