نسبة الطلب على لقاحات كورونا من المراكز لا تتخطى الـ10% (الأخبار)

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خف وهج فيروس كورونا وبدأ يسطع نجم الكوليرا، وقد انعكس هذا الأمر تاليًا على اللقاحات، فالإستنفار اليوم لتأمين اللقاحات الخاصة بالمرض الجديد، حيث تنشط الحملات الرسمية لتأمين كميات عاجلة منه لتمنيع الفئات الأكثر هشاشة، فيما اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وضعت على الرف.وأشارت مصادر معنية باللقاحات لصحيفة "" إلى أن "نسبة الطلب على اللقاحات من المراكز لا تتخطى الـ10%، إن لم نقل متوقف."كما أنه ثمة تخمة في عبوات اللقاح الخاصة بفيروس كورونا غير المرغوب بها، إذ أوضحت المصادر إلى أن أعداد العبوات المتبقية "مخيفة".وبحسب المصادر، فإن الكميات المتوافرة اليوم في برادات التخزين للبالغين تبلغ بحدود عشرين ألف عبوة، وهو ما يعني 120 ألف جرعة لقاح ممددة الصلاحية للمرة الثانية.