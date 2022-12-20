فيروس كورونا
20 كانون الأول 2022 - 14:48
20/12/2022 14:48:00
في الصين... كورونا يعود الى الواجهة وبقوة!
كورونا يتفشى مجدداً في الصين...
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LBCI News Lebanon
الاسرّة ممتلئةٌ في هذه المستشفى...
محارقُ الجثث تواجهُ صعوبات في التعامل مع زيادة في أعداد الجثث...
هي صورة عن الوضعِ الصحي في الصين بعد انتشارِ فيروس كورونا من جديد.
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