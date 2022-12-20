فيروس كورونا
20 كانون الأول 2022 - 14:48
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في الصين... كورونا يعود الى الواجهة وبقوة!

كورونا يتفشى مجدداً في الصين... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصين,كورونا,كورونا يتفشى مجدداً في الصين...
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Lebanon News
الاسرّة ممتلئةٌ في هذه المستشفى... 

محارقُ الجثث تواجهُ صعوبات في التعامل مع زيادة في أعداد الجثث...

هي صورة عن الوضعِ الصحي في الصين بعد انتشارِ فيروس كورونا من جديد.
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