بدون أي تفسير... التوقف عن نشر البيانات المتعلقة بكوفيد-19 في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الأحد أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للاصابات والوفيات بكوفيد-19 التي دأبت على إصدارها منذ مطلع عام 2020، بدون أن تقدم أي تفسير.

ولم تعد هذه الإحصاءات تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" في 7 كانون الأول.

الإعلان

في السابق، كانت اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي أو بي سي آر، شبه الإلزامية تساعد على تتبع المنحى الوبائي بشكل موثوق. لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل ونادراً ما يبلغون السلطات بالنتائج، مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه "اعتبارًا من اليوم، لن ننشر معلومات يومية عن الوباء". وأضافت أن "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية"، من دون تحديد نوع أو تواتر البيانات التي سيتم نشرها من قبله.

ويُذكر أن نصف مليون شخص يُصابون يوميًا في مدينة تشينغداو، البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وفقًا لما نقلته الصحف الرسمية عن مسؤول بالبلدية هذا الأسبوع.