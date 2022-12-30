إسرائيل تشترط على الأجانب الوافدين من الصين إظهار فحص كوفيد سلبي

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة فرض إظهار إختبار كوفيد سلبي على الأجانب القادمين من الصين التي تشهد إرتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بالفيروس.واجتمع وزير الصحة أرييه درعي الذي تولى منصبه مساء الخميس مع كبار مسؤولي الصحة العامة الجمعة لتقييم تأثير الإرتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.وخلال الإجتماع، تقرر إصدار أوامر لشركات الطيران الأجنبية بقبول مواطنين أجانب على متن الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل فقط في حالة كان فحصهم سلبيًا لكوفيد، بحسب بيان لمكتب درعي.كما طلب الوزير من مصالح الوزارة إنشاء مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين، وأوصى المواطنين "بتجنب" السفر إلى هذا البلد.