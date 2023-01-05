متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، لكنه ليس أخطر من السلالة الأم!