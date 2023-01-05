فيروس كورونا
05 كانون الثاني 2023 - 14:01
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متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...

متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوفيد 19,متحور,متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...
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Lebanon News
متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم... 

وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، لكنه ليس أخطر من السلالة الأم!
 
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