فيروس كورونا
05 كانون الثاني 2023 - 14:01
05/01/2023 14:01:00
متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...
متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...
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LBCI News Lebanon
متحور جديد من كوفيد 19 متفرع من سلاسة أوميكرون يسيطر على العالم...
وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، لكنه ليس أخطر من السلالة الأم!
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