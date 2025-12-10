الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير تجري تحقيقا في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاح كوفيد-19
فيروس كورونا
2025-12-10 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير تجري تحقيقا في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاح كوفيد-19
تجري الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) تحقيقا واسع النطاق في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد-19، وفق ما أفاد متحدث باسم وزير الصحة المتشكك في اللقاحات روبرت إف كينيدي جونيور.
ومنذ تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، بدأت الحكومة إجراء إصلاح شامل لسياسة اللقاحات، ما أثار مخاوف متزايدة بين المجتمع الطبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أندرو نيكسون لوكالة فرانس برس: "تجري إدارة الأغذية والعقاقير تحقيقا واسع النطاق يشمل فئات عمرية متعددة، في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد".
وكانت وكالة بلومبرغ وصحيفة واشنطن بوست نشرتا تقارير عن التحقيق في وقت سابق.
وأثارت المراجعة التي كان يفترض في البداية أن تركز على وفيات أطفال محتملة، جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب وثيقة داخلية في أواخر تشرين الثاني منسوبة إلى مسؤول كبير في "إف دي إيه" تفيد بأن لقاحات كوفيد مرتبطة بما لا يقل عن 10 وفيات بين الأطفال، من دون تقديم دليل.
ورفض نيكسون تحديد الأساليب والبيانات والجدول الزمني لاكتمال التحقيق.
وأعرب خبراء عن قلقهم بشأن التدابير التي تتخذها "إف دي إيه" تحت قيادة كينيدي، المعروف بنشر معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.
أخبار دولية
فيروس كورونا
الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير
تحقيق
وفيات
لقاح
كوفيد-19
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-03
كركي كشف نتائج تحقيقات أجرتها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
أخبار لبنان
2025-10-03
كركي كشف نتائج تحقيقات أجرتها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
0
أخبار دولية
2025-11-12
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
أخبار دولية
2025-11-12
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-16
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-16
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
آخر الأخبار
2025-09-15
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جدا قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-09-15
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جدا قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:44
إيران تنتقد تخصيص مباراتها مع مصر في مونديال 2026 لدعم مجتمع المثليين
أخبار دولية
06:44
إيران تنتقد تخصيص مباراتها مع مصر في مونديال 2026 لدعم مجتمع المثليين
0
أخبار لبنان
2025-11-08
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-08
الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان
0
أخبار لبنان
10:13
تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام
أخبار لبنان
10:13
تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 10-12-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 10-12-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
0
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
3
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
6
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
8
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More