الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير تجري تحقيقا في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاح كوفيد-19

فيروس كورونا
2025-12-10 | 02:00
الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير تجري تحقيقا في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاح كوفيد-19
الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير تجري تحقيقا في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاح كوفيد-19

تجري الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) تحقيقا واسع النطاق في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد-19، وفق ما أفاد متحدث باسم وزير الصحة المتشكك في اللقاحات روبرت إف كينيدي جونيور.
     
ومنذ تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، بدأت الحكومة إجراء إصلاح شامل لسياسة اللقاحات، ما أثار مخاوف متزايدة بين المجتمع الطبي.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أندرو نيكسون لوكالة فرانس برس: "تجري إدارة الأغذية والعقاقير تحقيقا واسع النطاق يشمل فئات عمرية متعددة، في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد".
     
وكانت وكالة بلومبرغ وصحيفة واشنطن بوست نشرتا تقارير عن التحقيق في وقت سابق.
     
وأثارت المراجعة التي كان يفترض في البداية أن تركز على وفيات أطفال محتملة، جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب وثيقة داخلية في أواخر تشرين الثاني منسوبة إلى مسؤول كبير في "إف دي إيه" تفيد بأن لقاحات كوفيد مرتبطة بما لا يقل عن 10 وفيات بين الأطفال، من دون تقديم دليل.
         
ورفض نيكسون تحديد الأساليب والبيانات والجدول الزمني لاكتمال التحقيق.
     
وأعرب خبراء عن قلقهم بشأن التدابير التي تتخذها "إف دي إيه" تحت قيادة كينيدي، المعروف بنشر معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.

