وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا ‎على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا

اعلن وزير الثقافة غسان سلامة ‎بحضور المايسترو عبد الحليم كركلا، مشاركة مسرح كركلا ‎في إبداعه الفنيّ “ألف ليلة وليلة” ‎على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا.



واكد سلامة ان هذا الحدث بمثابة وسام جديد يضاف على صدر عبد الحليم كركلا وفرقته كما هو مصدر فخر واعتزاز للبنانيين.