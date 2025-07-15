الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
ثقافة
2025-07-15 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
0
min
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
اعلن وزير الثقافة غسان سلامة بحضور المايسترو عبد الحليم كركلا، مشاركة مسرح كركلا في إبداعه الفنيّ “ألف ليلة وليلة” على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا.
واكد سلامة ان هذا الحدث بمثابة وسام جديد يضاف على صدر عبد الحليم كركلا وفرقته كما هو مصدر فخر واعتزاز للبنانيين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
ثقافة
الثقافة:
مشاركة
كركلا
البولشوي
العريق
روسيا
Only 2 weeks left! Don’t miss Jason Derulo live in concert. 🎟 Book now
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-05-31
ندى كوسا في الزي الهندي على مسرح ملكة جمال العالم (فيديو)
موضة وجمال
2025-05-31
ندى كوسا في الزي الهندي على مسرح ملكة جمال العالم (فيديو)
0
فنّ
2025-05-17
ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)
فنّ
2025-05-17
ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)
0
فنّ
2025-05-23
فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)
فنّ
2025-05-23
فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)
0
فنّ
2025-06-09
مسرحية "Maybe Happy Ending" تحصد العدد الأكبر من جوائز "توني" الأميركية
فنّ
2025-06-09
مسرحية "Maybe Happy Ending" تحصد العدد الأكبر من جوائز "توني" الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
ثقافة
2025-07-03
Only 2 weeks left! Don’t miss Jason Derulo live in concert. 🎟 Book now
ثقافة
2025-07-03
Only 2 weeks left! Don’t miss Jason Derulo live in concert. 🎟 Book now
0
ثقافة
2025-06-27
Feel the vibe 🇫🇷 Dadju & Tayc live July 20. Don’t miss out
ثقافة
2025-06-27
Feel the vibe 🇫🇷 Dadju & Tayc live July 20. Don’t miss out
0
ثقافة
2025-06-26
It’s time to Talk Dirty 🎶 Jason Derulo live July 18. Get your tickets today!
ثقافة
2025-06-26
It’s time to Talk Dirty 🎶 Jason Derulo live July 18. Get your tickets today!
0
ثقافة
2025-06-19
Jason Derulo is coming to town! 🎤 Tap to grab your tickets now – before they sell out!
ثقافة
2025-06-19
Jason Derulo is coming to town! 🎤 Tap to grab your tickets now – before they sell out!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-05-21
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
منوعات
2025-05-21
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
0
أخبار دولية
08:12
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
أخبار دولية
08:12
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
0
آخر الأخبار
10:21
حليمة قعقور: الحكومة عمرها سنة والموظفون الذين تم تعيينهم عمرهم أكثر من 6 سنوات ونريد خطة ورؤية للقطاع العام
آخر الأخبار
10:21
حليمة قعقور: الحكومة عمرها سنة والموظفون الذين تم تعيينهم عمرهم أكثر من 6 سنوات ونريد خطة ورؤية للقطاع العام
0
منوعات
06:40
ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها
منوعات
06:40
ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
0
ثقافة
08:14
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
ثقافة
08:14
وزير الثقافة: مشاركة مسرح كركلا على خشبة مسرح البولشوي العريق في روسيا
0
أخبار دولية
08:12
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
أخبار دولية
08:12
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
0
آخر الأخبار
07:50
غارات إسرائيلية على السويداء... إليكم آخر التطورات
آخر الأخبار
07:50
غارات إسرائيلية على السويداء... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
سجال بين عدد من النواب والموضوع "الزبالة"..
تقارير نشرة الاخبار
07:49
سجال بين عدد من النواب والموضوع "الزبالة"..
0
آخر الأخبار
07:45
جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة... إليكم أجواء الجلسة الصباحية
آخر الأخبار
07:45
جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة... إليكم أجواء الجلسة الصباحية
0
آخر الأخبار
07:45
جنبلاط: إسرائيل تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا
آخر الأخبار
07:45
جنبلاط: إسرائيل تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا
0
أخبار لبنان
06:59
سلام رعى إطلاق مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات" في السراي: حماية البيئة واجب أخلاقي
أخبار لبنان
06:59
سلام رعى إطلاق مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات" في السراي: حماية البيئة واجب أخلاقي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
أمن وقضاء
08:46
اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
4
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
5
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
6
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
7
أمن وقضاء
02:41
بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
أمن وقضاء
02:41
بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
8
خبر عاجل
04:37
وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"
خبر عاجل
04:37
وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More