ما حقيقة تقاضي العاملين في هيئة اوجيرو جزءا من رواتبهم بالدولار النقدي؟

الإعلان

ردّ المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" على بعض وسائل الإعلام والمنصات الاكترونية او "من يفترض بهم تقصي الحقائق تلميحا او تصريحا"، حول ما نُشر عن تقاضي العاملين في هيئة اوجيرو جزء من رواتبهم بالدولار النقدي، او الاشارة الى قيمة هذه الرواتب في سياق حملة مشبوهة تستهدف صورة الهيئة والعاملين لديها.وأوضح المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو في بيان أن العاملين في الهيئة يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم بالليرة اللبنانية حصراً، والهيئة تستلم قيمة الرواتب والمخصصات من موازنة وزارة الاتصالات حيث يحدد القانون آلية صرفها بالليرة اللبنانية.كما أوضح المجلس التنفيذي أن أعداد العاملين وقيمة رواتبهم وتوصيفاتهم الوظيفية موجودة لدى إدارة الهيئة.وتمنّى المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو على من يود الاستحصال على المعلومات الصحيحة الاتصال بالهيئة للاجابة بكل صراحة وشفافية.