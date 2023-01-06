ابرز المواضيع التي طالتها الاخبار الكاذبة في العام ٢٠٢٢...

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كان هذا العام مليئاً بالاخبار الكاذبة، البعض استفاد منها قصداً لخلق جو من البلبلة، ام لاستمالة المواطنين. ومن أبرز المواضيع اللي تأثرت بها بالعام 2022، وعرضناها في حلقة هذا الاسبوع (فيديو الحلقة في أسفل الخبر):فالبلدان العربية كافة كانت محور جذب للاخبار الكاذبة مع الاوضاع التي جرت، خصوصا في قطاع غزة، مصر، الانتخابات التشريعية التونسية واللبنانية، والتظاهرات في السودان، والحرب في اليمن، كما الاوضاع في سوريا، والازمة الاقتصادية المتعلقة بالدولار في لبنان. البعض كان مختلقاً والبعض الاخر كان من سنوات سابقة واعيد تداوله على انه بالعام 2022.اما الاحتجاجات الايرانية اثر وفاة مهسا أميني، ايضا انتشرت صور وفيديوهات قديمة قيل انها جديدة.وبالرغم من التوقعات التي نتابعها على رأس السنة، هناك مسلسل "سيمبسون" الذي انتشر في الاونة الاخيرة على أساس بروز حلقات عكست احداثا تشابهت وحصلت في الحقيقة، إلا أن بعض ما انتشر كان مركباً وليس من مشاهد حلقات المسلسل.واخيراً وللأسف مع الحرب الروسية – الاوكرانية. فالاخبار الكاذبة تٌستخدم كسلاح وأداة حرب لتجييش وإستمالة الرأي العام. في هذه الحرب مثلاً، كان هناك تناقل لمواقف وتصريحات غير دقيقة عن لسان المسؤولين من الجهتين. صحيح ان بعضها أتى بسياق رمي الاتهامات زيفاً خصوصا بين الرئيسين الاوكراني والروسي، لكن بعضها كان إما مُحرّفا إما كاذبا.وفي السياق، برزت تقنية الـ deepfake لخلق تصريحات كاذبة، كما انتشرت الفيديوهات المأخوذة من العاب الكترونية ولكن جرى الادعاء انها مشاهد حروب حقيقية.اما مونديال قطر 2022، فكان له حصة الاسد، من صور وفيديوهات وتصريحات مضللة التي انتشرت إما عن حفل الافتتاح، إما عن الجماهير والاحتفالات، إما عن الاشكالات أو المباريات.منصات عديدة لمحاربة الاخبار الكاذبة يمكنكم متابعتها، وايضا برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI، ولعرض أي فكرة بحاجة لتوضيحها، يمكن التواصل مع الـLBCI ام عبر الحسابات الشخصية للاعلامية مايا عيد والتي تظهر على الشاشة خلال الحلقة، لتوضيح كل تساؤل تريدونه.***لمشاهدة الحلقة عبر الموقع الالكتروني*** لمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك اليكم الفيديو ادناه: