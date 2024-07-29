صورة متداولة لسيارة مستهدفة على طريق ميس الجبل - شقرا قديمة

انتشرت صورة لسيارة متضررة ومحترقة قيل أنها لاستهداف اسرائيل اليوم لسيارة على طريق ميس الجبل - شقرا.إلا أنه من خلال البحث العكسي، تبين ان موقع "" كان نشر الصورة في 2 تموز، اثر قصف فوسفوريّ طال السيارة في بلدة حولا.