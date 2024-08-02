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المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي

خبر كاذب
2024-08-02 | 15:48
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المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
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المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي

نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان لها "ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن الغاء جميع الرحلات من والى مطار بيروت".

 

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