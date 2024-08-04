الخطوط الجوية القطرية تنفي إلغاء رحلات إلى عمّان وبيروت وبغداد

بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى عمّان وبيروت وبغداد.



تؤكد الناقلة القطرية أن هذه الأخبار غير صحيحة. كما تنوّه بأن بعض الرحلات قد تم إعادة جدولتها، لذلك تطلب من المسافرين الكرام التحقق من جداول الرحلات عبر الموقع… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) August 3, 2024

نفت الخطوط الجوية القطرية مساء أمس ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى عمّان وبيروت وبغداد.وأكدت عبر منصة أكس أن هذه الأخبار غير صحيحة. ونوهت بأن بعض الرحلات قد تم إعادة جدولتها، لذلك طلبت من المسافرين التحقق من جداول الرحلات عبر الموقع الإلكتروني: http://qatarairways.com.