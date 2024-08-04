فيديو قديم يزعم لحظة استهداف المبنى في الضاحية الجنوبية

اننشر فيديو يزعم لحظة استهداف اسرائيل للقيادي في حزب الله فؤاد شكر داخل مبنى في الضاحية الجنوبية، إلا أنه تبين أن الفيديو قديم في غزة.