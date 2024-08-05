ما حقيقة خبر زيارة ماكرون إلى بيروت؟

نفى مصدر في الاليزيه، عبر الـLBCI، أن يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في طريقه الى بيروت في محاولة لخفض التصعيد.



وأكد المصدر أن الرئيس الفرنسي موجود في فرنسا وهو يتحدث هاتفيا مع جميع نظرائه في المنطقة.